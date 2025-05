A captura das agências reguladoras pela política - e o alerta de Congonhas

O alerta de Congonhas

A captura partidária na Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) é uma fonte de preocupação no setor — e um documentário que acaba de estrear na Netflix sobre o acidente com o Airbus da TAM em Congonhas serve de lembrança do risco que se corre quando falta conhecimento técnico no comando do órgão que existe para fiscalizar as empresas.

O nome que o presidente Lula mandou para o comando da Anac, Tiago Faierstein, é indicação do Republicanos, partido do presidente da Câmara, Hugo Motta, que já comanda o Ministério de Portos e Aeroportos. Faierstein está há pouco mais de um ano como diretor comercial da Infraero, indicado por Motta, onde libera patrocínios da estatal para eventos em cidades da Paraíba, reduto de Motta, que sequer têm aeroportos, como mostrou uma reportagem da Folha de S Paulo.

Faierstein foi praticante de aeromodelismo na juventude e teve uma empresa de drones. Essa é a sua experiência no setor, que agora se soma à passagem pela Infraero. Lula chegou a mandar para o Senado um nome técnico: Tiago Pereira, que era diretor presidente interino, mas retirou o nome em acordo com o Republicanos. O outro indicado é da cota de Lula: o Brigadeiro do Ar, Rui Chagas Mesquita, seu ajudante de ordens no passado. Apesar da carreira na Força Aérea, o brigadeiro não tem experiência na aviação civil. O governo vai precisar agora mandar um terceiro nome, pois desde o envio do pacotão, mais uma vaga foi aberta na agência.

A tragédia do acidente do voo 3054 da TAM em Congonhas está completando 18 anos. Foram 199 mortos. O governo era Lula 1 e a Anac tinha acabado de ser criada, substituindo um departamento militar, o DAC. Na época, o Executivo tinha mais força, mas pouco apreço pelo modelo de agência reguladora, e indicou, entre outros, os nomes de Denise Abreu, próxima de José Dirceu, e Milton Zuanazzi, próximo de Dilma Rousseff, que havia sido secretário de Turismo no Rio Grande do Sul.

Como bem relembra o documentário da Netflix, o resultado de uma diretoria fraca tecnicamente foi a captura do órgão regulador pelas empresas reguladas. Foi um período terrível para o setor, com dois acidentes fatais e um caos aéreo, provocado por uma operação padrão de controladores. Sem uma supervisão firme, o que se viu foi um setor que passou por uma demanda acelerada que não foi acompanhada de investimentos em ampliação de capacidade do sistema. Após as tragédias, a agência passou por uma certa blindagem, com diretores mais experientes, muitos dos quadros da própria agência. Isso agora está em cheque.