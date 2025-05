J&F vai pagar US$ 2,7 bi para encerrar maior litígio societário no país

Os grupos Paper Excellence e J&F chegaram a um acordo que encerra um dos maiores e mais estridentes litígios empresariais do país — a disputa bilionária pelo controle da fábrica de papel e celulose Eldorado. A coluna apurou que a J&F está pagando US$ 2,7 bilhões pela fatia de 49,41% da Paper Excellence. Em dólar, o valor é praticamente o dobro do que a Paper pagou pela participação há oito anos. Considerando o valor da época em real, a participação quadruplicou de valor, saindo de R$ 3,8 bilhões para R$ 15 bilhões.

Os Batista estão pagando um múltiplo equivalente a 10 vezes a margem Ebitida (lucro antes do pagamento de impostos e juros) da Eldorado, bem acima da média de avaliação das companhias concorrentes, que estão avaliadas em 4,7 a 6,2 vezes o Ebitda.

O desfecho acontece após gastos milionários com escritórios de advocacia em uma briga que se espalhou por tribunais do Sul ao Centro Oeste do país, e também em cortes arbitrais de Miami e Paris.