Banco do Brasil sofre com calotes no agronegócio, e ações desabam

Na coletiva de resultados — na qual participou no meio de uma conexão entre China e Brasil — a CEO do BB, Tarciana Medeiros, disse que o banco está em tratativas com o Banco Central para tentar negociar um "tratamento diferente" para o reporte de informações contábeis na carteira do agro, por se tratar de "operações com fluxos de pagamento e recebimento diferentes".

Prevendo que o resultado iria cair mal junto a investidores e analistas, o BB soltou um vídeo nas redes sociais para mostrar o impacto do banco social para o desenvolvimento do país, com frases como "Resultado é muito mais que lucro: é transformação e construção de um futuro melhor" e "É uma questão de perspectiva, porque o resultado vai muito além dos números."

CRÉDITO DO TRABALHADOR

O Banco do Brasil espera dobrar a carteira do Crédito do Trabalhador para R$ 6 bilhões a R$ 7 bilhões até a divulgação dos resultados do segundo trimestre, prevista para agosto. O banco público tem sido o mais agressivo na concessão dessa modalidade de crédito, cujas regras foram anunciadas pelo governo no final de abril.

O banco já tem hoje uma carteira de R$ 3 bilhões — cerca de 30% do volume total contratado.