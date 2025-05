Barragem do Fundão: MP questiona contrato de advogado britânico com vítimas

O Ministério Público e as Defensorias Públicas de Espírito Santo, Minas Gerais e da União ingressaram na sexta-feira com uma ação civil pública contra o escritório inglês Pogust Goodhead questionando cláusulas do contrato firmado com as vítimas do rompimento da Barragem do Fundão para representá-las na ação indenizatória bilionária movida em Londres.

O questionamento acontece faltando dez dias para o fim do prazo para que as pessoas afetadas adiram ao Programa Indenizatório Definitivo (PID) no Brasil, em 26 de maio. Pelas regras do PID, quem aderir está automaticamente abrindo mão de ações fora do Brasil.

Até o final de abril, 187 mil pessoas haviam aderido ao PID, segundo a mineradora Samarco, joint venture de Vale e BHP responsável pela barragem onde ocorreu o desastre. O programa foi lançado em fevereiro de 2025 e prevê o pagamento de R$ 35 mil, em parcela única, para os elegíveis. Destes, 117 mil tinham contrato firmado como o Pogust e abriram mão da demanda na corte britânica.