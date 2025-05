Aceita cripto? Binance lança integração com pix

A Binance, maior corretora de cripto do mundo, está lançando uma ferramenta de integração com o PIX que vai permitir aos clientes usar o meio de pagamento digital para fazer compras em qualquer estabelecimento ou transferências bancárias, debitando instantaneamente da conta de criptomoedas. A nova funcionalidade tem o potencial de ampliar ainda mais o alcance dos criptoativos para além do seu uso como investimento.

Há dois anos, quando lançou um cartão de crédito que permitia pagar em reais — solução hoje descontinuada aqui e no mundo — metade dos clientes que solicitaram o cartão eram novatos no mundo cripto.

Hoje o cliente da Binance até consegue pagar com cripto, por meio da solução Binance Pay, mas apenas em estabelecimentos previamente conveniados. No Brasil, essa solução é aceita por iFood, Decolar, Renner, Centauro, Virara, entre outros.