Descontos no INSS se equiparam à arrecadação do extinto imposto sindical

Em 2017, último ano antes de arrecadação do imposto sindical, o desconto de um dia de salário de cada trabalhador com carteira assinada gerou R$ 2,24 bilhões para sindicatos, confederações e federações de trabalhadores. Corrigido pelo IPCA até dezembro de 2024, isso equivaleria a R$ 2,82 bilhões. A Força Sindical perdeu uma receita de R$ 51 milhões com o fim do imposto. A CUT, de R$ 62 milhões.

Enquanto os R$ 2,8 bilhões descontados dos aposentados abasteciam uma rede de cerca de 50 entidades, o imposto sindical alimentava as 11.698 entidades existentes no país, conforme o Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (CNES) do Dieese.

Mas os aposentados pagaram essa conta de forma mais cruel do que os trabalhadores da ativa no tempo do imposto sindical, uma vez que os descontos eram mensais.

Os primeiros convênios com o instituto de seguridade social começaram em 2017 e 2018. Ainda no governo Michel Temer, que promoveu a Reforma Trabalhista, surgiram os primeiros sinais de irregularidades. No governo Bolsonaro, apesar da autoria de uma medida provisória determinando que as associações tivessem que comprovar anualmente o interesse do segurado na manutenção da filiação, o lobby sindical parece ter prevalecido. Como amplamente noticiado, a medida que previa controles anuais foi enfraquecida para três anos. Posteriormente uma outra lei acabou abolindo o controle por completo.

Ainda no governo Bolsonaro, os convênios se multiplicaram, abrindo a porteira para mais associações. Mas foram nos últimos dois anos que as fraudes se amplificaram, com cadastramento em massa de segurados levando a cifras bilionárias.

O discurso do governo de que o assalto com desconto na folha dos segurados do INSS foi obra de gestões passadas e que este governo teve o grande mérito de investigar vai ficando difícil de sustentar. O argumento de que Bolsonaro tentou barrar tampouco cola: apesar da iniciativa de propor a MP, o Executivo sancionou o projeto com as alterações e seguiu firmando novos convênios com mais entidades. As digitais do escândalo do INSS estão amplamente distribuídas pelo espectro partidário.