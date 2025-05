Doações da JBS para Donald Trump entram na mira dos Democratas

Com o terreno jurídico em solo americano liberado, a listagem na NYSE agora depende da aprovação dos acionistas. Mas se até poucos dias atrás o mercado dava como certa a aprovação, essa certeza foi abalada com os questionamentos de duas grandes consultorias de recomendação de votos, a ISS e a Glass Lewis, que expuseram suas preocupações com a governança do formato de listagem das ações. Pela modelagem, serão duas classes de ações, sendo que na classe mais ilíquida, cujas ações são detidas principalmente pelos controladores, o poder de voto é de 10x para 1.

Em um relatório enviado a clientes, o JP Morgan disse ainda acreditar na aprovação — com base na crença de que os acionistas devem reconhecer o potencial de valorização dos papéis - mas ressaltou que os questionamentos das consultorias podem reduzir essas chances.

A votação foi encerrada na segunda-feira, mas o resultado só se tornará público na assembleia de sexta-feira (23).

