Mudança no alto escalão do Nubank desagrada, e ação cai

As ações do Nubank registram queda de mais de 5% no pregão da Bolsa de Nova York na tarde desta quarta-feira (21), com o mercado encarando com desconfiança a rotatividade no alto escalão desde a volta do fundador David Vélez à liderança da instituição. Na B3, as BDR ROXO34 estão em queda de 3,4%.

Ontem à noite, o banco digital anunciou a saída de Youssef Lahrech, então presidente executivo e COO (diretor de Operações), após seis anos. Foi o terceiro alto executivo a deixar o banco desde março.

O VP de Produto, Jag Duggal, que estava na empresa desde o IPO e atuando a partir dos EUA, deixou a empresa, junto com o diretor de Relação com Investidores, Jorg Friedemann. A saída dos dois foi comunicada dias antes do anúncio da volta de Vélez à liderança.