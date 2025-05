IOF para fins de arrecadação pode ser questionado na Justiça

"A criação de novas hipóteses de incidência para fins arrecadatórios e a ampliação da base de cálculo por meio de decreto é um evidente tensionamento com o princípio da reserva legal", completa.

Para Gabriela Pires, sócia da área tributária do CMT Advogados, o uso do IOF "com finalidade meramente arrecadatória, sem relação direta com a política monetária, representa um desvio da sua natureza legal e constitucional".

O advogado tributarista Caio Malpighi, também do Vieira Rezende, diz que os questionamentos devem partir do contribuinte afetado pela majoração dos impostos, como empresas tomadoras de crédito ou um investidor de planos de previdência privada (VGBL).

Luciano Timm, advogado e presidente da ABLE (Associação Brasileira de Liberdade Econômica) avalia entrar com uma ação coletiva. "Ao invés de fazer ajustes de despesas, o governo externaliza aos agentes econômicos sua ineficiência", diz Timm.

Grandes entidades empresariais tentam reverter o aumento de imposto em Brasília, pressionando o Congresso para derrubar as portarias com o aumento do IOF. As confederações nacionais do Comércio (CNC), da Indústria (CNI), da Agricultura (CNA), das Seguradoras (CNseg), das Instituições Financeiras (CNF) e a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e a Abrasca (Associação Brasileira das Companhias Abertas) divulgaram esta manhã um manifesto pedindo que o Congresso derrube a portaria.

Na entrevista coletiva convocada para explicar o aumento do IOF, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, admitiu que um dos objetivos da taxação das remessas internacionais de fundos de investimento, então isentos, era reduzir a volatilidade do câmbio com movimentos de curto prazo".