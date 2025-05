Camex não vota socorro à Azul, que fica mais perto do Chapter 11

Em uma reunião realizada nesta terça-feira, o Comitê-Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex) do Ministério do Desenvolvimento não apreciou a proposta de estruturação de garantias para a compra de combustíveis de aviação — colocando por terra a última esperança da Azul para evitar a entrada em recuperação judicial nos EUA.

A medida vinha sendo desenhada como um socorro à companhia aérea Azul, que contava com essas garantias do governo para levantar recursos e poder pagar credores que haviam feito um empréstimo ponte.

No início de maio, o Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações (Cofig) chegou a aprovar a proposta, que previa usar o Fundo de Garantia à Exportação (FGE) para a compra de R$ 2 bilhões em combustível de aviação por empresas aéreas com voos domésticos regulares. No entanto, a medida dependia da aprovação do Gecex para entrar em vigor.