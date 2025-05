Azul entra com pedido de recuperação judicial nos EUA

A Azul diz que o processo será rápido pois já teria assegurado o compromisso das companhias aéreas americanas American Airlines e United, que teriam concordado em aportar US$ 150 milhões e US$ 100 milhões, respectivamente, ao final do processo.

É cedo para dizer qual participação as duas empresas terão na Azul após esse processo pois vai depender de outros aportes e conversões de dívidas. Mas ambas deverão ter assento no conselho da Azul.

A United é sócia da Abra, holding dona da Gol. E a American tem participação na Gol, mas não aportou capital adicional durante a reestruturação da companhia. A Azul entra em recuperação judicial dias antes da Gol sair do seu processo de recuperação também nos EUA, previsto para o dia 6 de junho.

A entrada da Azul no Chapter 11 encerra as conversas de fusão com a Gol. A Azul tentou uma associação com a Gol justamente para evitar ter que fazer uma reestruturação judicial — e com isso evitar a diluição dos acionistas fundadores, como o americano naturalizado brasileiro David Neeleman.

A Azul tentou evitar a entrada no Chapter 11 até o último momento. A empresa contava com a aprovação de garantias do governo por meio do Fundo Garantidor de Exportação para levantar R$ 2 bilhões no mercado e com isso ressarcir credores que fizeram um empréstimo ponte. Mas apesar da modelagem ter sido anunciada pelo governo no dia 8 de maio, a medida dependia de aprovação do Comitê-Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex), o que não aconteceu.

Se a saída do Chapter 11 contar de fato com os aportes de American e United — e a depender de quanto elas terão de participação — a Azul pode acabar se tornando uma empresa americana.