Sob pressão do setor produtivo, cresce oposição à alta do IOF no Congresso

A mobilização do setor privado para a derrubada do decreto que aumentou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) subiu mais um degrau com o apoio de diversas frentes parlamentares que representam o setor produtivo. Em paralelo, as empresas estão reunindo teses jurídicas para inundar o Judiciário com ações para reverter a medida que encarece o custo do crédito.

Na tarde desta terça-feira, 12 frentes parlamentares que representam o setor produtivo lançaram uma carta pública em uma articulação para derrubar o teor do decreto que estabeleceu a majoração de alíquotas do IOF com o intuito de arrecadar cerca de R$ 60 bilhões de agora até o final de 2026.

Desde que o governo baixou o Decreto nº 12.466 com as alíquotas de IOF para diversas operações, do crédito empresarial a seguros e gastos no cartão de crédito no exterior, na quinta-feira, pelo menos 18 projetos foram apresentados no Congresso para tentar barrar a medida. O volume de projetos para uma mesma pauta é simbólico e reflete o sentimento vigente no Congresso.