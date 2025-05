Parecer fantasma: contador faz acordo com o Itaú para encerrar ação

Eliseu Martins, professor emérito da FEA-USP e uma das maiores autoridades de contabilidade do país, fez acordo com o Banco Itaú para encerrar dois processos movido pelo banco desde a revelação do escândalo de pareceres envolvendo o ex-vice-presidente financeiro Alexsandro Broedel. O executivo saiu do Itaú para trabalhar no Santander na Espanha. Após cumprir uma quarentena, ele deve começar no banco na próxima segunda-feira.

Martins, 80 anos, já tinha devolvido R$ 1,5 milhão por quatro pareceres contratados e não entregues e concordou em pagar mais R$ 2,5 milhões para encerrar o processo.

"A confissão de Eliseu Martins comprova, de forma inequívoca, as apurações internas realizadas pelo banco e que embasaram a adoção das medidas judiciais cabíveis", disse o Itaú em nota. O banco segue com as ações judiciais em curso contra Broedel.