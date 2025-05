Anac suspende operação de transporte de carga aérea dos Correios

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) determinou a suspensão de todas as operações de transporte aéreo dos Correios a partir do dia 4 de junho por falhas no cumprimento de normas sobre transporte irregular de produtos perigosos, como baterias de íon de lítio.

A decisão, a qual a coluna teve acesso, afeta todas as operações das empresas de carga Sideral Linhas Aéreas e a Total Linhas Aéreas realizadas em contrato com os Correios. As duas empresas são as únicas cargueiras que prestam esse tipo de serviço para a estatal. Os Correios e as empresas cargueiras já foram informadas da decisão.

Em novembro do ano passado, um avião da Total a serviço dos Correios levando baterias de lítio sem o aval da Anac sofreu um incêndio interno. A aeronave precisou realizar um pouso de emergência no aeroporto de Guarulhos.