Consignado privado evita que o trabalhador caia no rotativo do cartão

Um levantamento dos ministérios do Trabalho e Emprego e da Fazenda com dados do Banco Central mostra que o uso do rotativo do cartão de crédito encolheu quase R$ 3 bilhões em abril — mês em que as concessões no crédito do trabalhador somaram R$ 3,3 bilhões. É a maior queda no rotativo do cartão da série histórica.

O levantamento sugere que o novo crédito consignado privado pode estar ajudando a evitar que o trabalhador caia no rotativo por falta de dinheiro para pagar a fatura do cartão em dia. O consignado privado é um crédito mais barato por contar com desconto na folha e garantia de 10% do saldo do FGTS — e 100% da multa rescisória em caso de demissão.

O programa foi lançado em 21 de março e, no primeiro mês, as instituições só estavam autorizadas a oferecer o crédito para quem ainda não tinha nenhuma outra dívida contratada - seja crédito pessoal ou cheque especial. Era, portanto, uma dívida nova — mas que evitou que o trabalhador se enrolasse com uma dívida muito mais cara. Em abril, a taxa no rotativo do cartão ficou em 15,1%, enquanto o crédito do trabalhador teve média de 3,9%, segundo dados divulgados pelo BC esta semana.