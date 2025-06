QuintoCred encerra atividades em meio a onda de calotes de fiador digital

O segmento de fiança de aluguel é operado tanto por seguradoras como Porto Seguro e Tokio Marine, que são reguladas pela Susep, como por garantidoras locatícias que são empresas não reguladas. Nos últimos anos, o mercado atraiu empresas aventureiras que vendem a garantia de aluguel sem uma análise de risco mais meticulosa. Essas empresas crescem de forma rápida e depois desaparecem do mercado sem aviso prévio.

Segundo estimativas do setor, as empresas alvo de reclamações somam alguns milhares de contratos. Grande parte das reclamações diz respeito a atrasos nos repasses do valor do aluguel quando há atraso.

O serviço dos avalistas é oferecido pelas imobiliárias para o locador, mas quem paga é inquilino: geralmente o equivalente a 10% do aluguel. A contratação do serviço não é obrigatória, mas ela vem cada vez mais ganhando mercado por dispensar a apresentação de fiador ou um depósito caução. Hoje o fiador e a caução ainda estão presentes em cerca de 50% do mercado de alugueis.

Na contratação do fiador digital, quando o inquilino não paga o aluguel, a imobiliária abre o sinistro e cobra da garantidora. No Reclame Aqui, só a Onda Segura soma 80 reclamações nos últimos 12 meses e reputação "não recomendada", com clientes reclamando de atrasos nos repasses e dificuldade de estabelecer contato. A Avalyst soma 170 reclamações, mas tem nota "bom". A ImovPago tem 36 reclamações, todas em aberto, e ainda não foi verificada pela plataforma de defesa do consumidor.

A imobiliária Príncipe Imóveis, de Santa Catarina, contabiliza um prejuízo de R$ 170 mil com atrasos em 140 contratos garantidos pela Onda Segura desde janeiro. O proprietário Reginaldo Eccel diz que depois de dezenas de tentativas de acordo, não consegue mais contato com a empresa. "Para piorar, eles seguem cobrando do locatário os pagamentos mensais do seguro", diz Eccel, que está tentando levantar um empréstimo para ressarcir clientes, enquanto planeja ações na Justiça para ser ressarcido pela garantidora.

O Quinto Andar entrou nesse segmento por meio da aquisição da garantidora Velo em dezembro de 2021. Rebatizado que QuintoCred, o produto de garantia de aluguel fazia parte de um pacote de serviços oferecidos para imobiliárias. O QuintoAndar segue garantindo o aluguel dos imóveis alugados pela sua própria plataforma.