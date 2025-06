Corte de 10% nas isenções fiscais já está em lei, mas nunca foi cumprido

O chamado gasto tributário representa tudo o que o governo abre mão de receita para incentivar setores ou regiões. A proposta não deve mexer nas isenções da cesta básica, na Zona Franca de Manaus ou no abatimento do IR de gastos com saúde e educação privadas. O foco deve ser em setores empresariais específicos — e que ainda deve dar margem para interesses no varejo no Congresso. Logo é difícil estimar o quanto vai gerar de receita extra.

Para Carazza, discutir os gastos tributários é fundamental para se fazer um ajuste estrutural no país. "Abrir mão de receita com gastos tributários é política pública e tinha que estar no Orçamento. Mas o governo dá o benefício, não acompanha e não exige nada em troca", diz.

O modelo de subvenção no Orçamento daria mais transparência, exigindo que a cada ano a sociedade, por meio do Congresso, avalie se quer incentivar este ou aquele setor.

Hoje até a Receita Federal tem dificuldade de saber quanto de renúncia fiscal existe no país e foi preciso perguntar para as empresas. O ministro Fernando Haddad criou uma plataforma de dados abertos relativos a benefícios e renúncias fiscais, que obriga as empresas a declarar o quanto elas obtêm de renúncia, permitindo que a própria sociedade tome conhecimento dos incentivos. "Desde que se passou a exigir a declaração das empresas, saímos de uma estimativa de R$ 500 bilhões em isenções para R$ 788 bilhões", diz.

Carazza conduziu recentemente um estudo para a iniciativa Imagine Brasil da Fundação Dom Cabral sobre política industrial e identificou 73 setores beneficiados com isenções fiscais. "Desses benefícios, 61% não tem prazo para acabar. Os demais são constantemente renovados. E 80% dos benefícios representam uma renúncia sem qualquer contrapartida", diz Carazza.

"O problema não está em fazer política industrial. Mas em fazer a renúncia sem um objetivo claro e uma avaliação da medida", diz Carazza. Ele compara com a Coreia do Sul, que se desenvolveu fazendo uma política industrial bastante ativa, com metas e avaliações periódicas fiscalizadas de perto. E quem não cumpre tem benefício cortado.