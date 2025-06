Haddad sai fortalecido e setor financeiro, um tanto frustrado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, saiu fortalecido na batalha com o Congresso, após duas semanas de intensa pressão do setor produtivo e do parlamento pela derrubada do decreto que aumentou as alíquotas do IOF.

As alternativas para compensar a diferença que vai faltar para fechar as contas este ano e em 2026 representam o resgate de pautas que já tinham sido apresentadas pela Fazenda — atual gestão, e também pelo Ministério da Economia no governo anterior — e que haviam sido desidratadas ou ignoradas pelo Legislativo. Da alíquota das bets, que vai aumentar de 12% para 18%, ao corte de 10% nas isenções fiscais para empresas.

Apesar dos discursos do presidente da Câmara, Hugo Motta, defendendo que é chegada a hora de reduzir a sanha arrecadatória e o tamanho do Estado e fazer um ajuste nas contas públicas pelo lado dos gastos, todas as medidas anunciadas, mesmo as de caráter mais estruturante, como o corte das isenções, representam aumento de arrecadação — o que deixou o setor financeiro e produtivo um tanto frustrado.