É mais barato ir de São Paulo para o Rio de ônibus do que para o interior

A ligação com Campinas conta com apenas duas empresas ligando as principais rodoviárias: Cometa e Santa Cruz. VB e LiraBus também oferecem o serviço, mas com embarques ou desembarque nos aeroportos das duas cidades.

As passagens para Campinas custam R$ 53,30, independentemente da data ou antecedência de compra. (A ligação com os aeroportos, tem paradas, é mais demorada, e custa R$ 49,05)

Já as passagens para o Rio variam de acordo com a antecedência de compra — e nos últimos anos os preços vêm caindo devido à concorrência. A ligação é a maior em faturamento dentre as linhas interestaduais. Esse mercado, conhecido como TRIP (Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros), também tem pouca concorrência e restrições à entrada de novas empresas. A exceção fica para as linhas de maior demanda, como Rio-São Paulo, que representam cerca de 10% do total.

Uma passagem de SP-Rio para o dia seguinte tem preços que começam em R$ 64 no ônibus comum. E a partir de R$ 189,99 no leito cama. Já para compras com um ou dois meses de antecedência, os valores começam em R$ 53,83 (Adamantina, partida em 15 de agosto) no semi-leito — R$ 0,54 a mais do que uma passagem para Campinas no mesmo dia. Uma passagem de leito com partida 18 de julho começa em R$ 152,99.

A ligação São Paulo-São José do Rio Preto começa em R$ 165,39 no ônibus convencional. Na categoria cama, em R$ 240,54. Mais recentemente, foi lançado um serviço com paradas alternativas à rodoviária e preços mais acessíveis, começando em R$ 75,31 para o convencional (WeMobi), ainda acima do preço mais barato para o Rio de Janeiro. A WeMobi é uma marca 'jovem' do grupo JCA, dono da Cometa e 1001, criada para fazer frente à concorrência de empresas como a FlixBus. A empresa pratica uma política de preços agressivos nos horários de baixa demanda e em ligações menos convencionais, com paradas em pontos alternativos.

JUDICALIZAÇÃO