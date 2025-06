Descontos não reconhecidos de aposentados do INSS já somam R$ 1,8 bilhão

A conta dos descontos associativos reconhecidos pelos segurados do INSS já passa de R$ 1,8 bilhão — ou R$ 2,2 bilhões com correção de inflação. Os números foram apresentados pelo presidente do INSS Gilberto Weller, em um evento nos Correios em São Paulo e estão bem abaixo do volume total de descontos autorizados desde 2019, da ordem de R$ 6 bilhões.

"Quando se levantou a fraude, pensava-se em prejuízo de R$ 6, 7 ou 9 bilhões. O que que a gente verificou? Que a grande parte da fraude são aquelas instituições que foram criadas como fantasma em 2020, 2021 e elas tiveram dois anos de desconto efetivo e não os cinco anos. E com valor muito menor, um valor abaixo da média, porque a média é R$ 48, mas eles cobravam um valor abaixo, talvez até para não chamar muita atenção do nosso beneficiário. Isso gera esse valor aquém daquilo que se esperava no início", disse Gilberto Waller.

Nos últimos 15 dias, 3,1 milhões de pessoas informaram nos canais do INSS que não reconhecem descontos automáticos de mensalidades de associações. A estimativa da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal é de que o número de segurados afetados some 4,1 milhão. Por incluir uma população vulnerável, com idade avançada, saúde debilitada ou baixa escolaridade, é possível que muitos lesados não tenham conseguido acessar o aplicativo ou ido até uma agência dos Correios.