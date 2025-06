Pane no sistema de plano de voo leva aviação executiva para a era analógica

A aviação comercial também tem que submeter o plano de voo, mas como ele é regular, não interfere na rotina do controlador. Já na aviação privada, cada voo demanda um plano de voo novo.

O problema foi causado por uma falha no sistema alimentador do Sigma (Sistema Integrado de Gestão dos Movimentos Aéreos) no Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) em São José dos Campos. Com isso, os planos de voo tiveram que ser enviados por telefone ou por email, gerando morosidade na liberação dos voos.

O Decea confirmou ter identificado "problemas técnicos" no Sigma. "Todos os esforços estão sendo envidados para o restabelecimento do sistema, com a maior brevidade possível. Paralelamente, o Decea adotou medidas operacionais para mitigar os impactos e garantir a fluidez e a segurança das operações aéreas em todo o território nacional."

"O que ocorreu hoje com a pane total dos sistemas de planos de voo no Brasil é só mais um ângulo do caos da gestão da aviação no Brasil", diz Humberto Branco, presidente da Aopa (Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves).

"A gente vem alertando a comunidade da aviação, a Anac e o Senado Federal que, desordem, desinvestimento, falta de liderança e desconhecimento técnico na aviação são intoleráveis. Só nesses últimos dez dias já tivemos drones de traficantes impedindo pousos no maior aeroporto do país, a Anac suspendendo provas para pilotos e, agora, a queda total do sistema de planos de voo."