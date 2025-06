Aumento de IOF vai custar R$ 600 milhões para o setor aéreo

Nem se quisessem contratar esses serviços no Brasil para evitar a tributação, as empresas poderiam, uma vez que as empresas de leasing de aeronaves e de motores são todas estrangeiras.

Pelas contas da Abear, com R$ 600 milhões as empresas poderiam ampliar a oferta de assentos com a contratação de 25 novos aviões nos modelos Boeing 737 ou Airbus A320 ou 40 jatos da Embraer por ano.

O decreto do IOF está no centro do embate entre Executivo e Legislativo, com ameaças do parlamento pela sua derrubada. Na semana passada, o presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que a intenção era pautar nesta segunda-feira o requerimento de urgência para o Projeto de Decreto Legislativo PDL 314/25, que suspende o decreto do IOF.

De acordo com a Abear, o aumento do IOF torna as empresas aéreas brasileiras menos competitivas frente às concorrentes estrangeiras nas rotas internacionais e pode impactar a preço das passagens no mercado como um todo. "As empresas não terão alternativa e terão de repassar os custos para o preço das passagens", diz Noman.

"A medida termina por anular as políticas de apoio ao setor, como a linha de crédito com recursos do FNAC (Fundo Nacional de Aviação Civil) e o financiamento de motores lastreado em garantia do FGE (Fundo de Garantia à Exportação)", diz o presidente da Abear. O FNAC está prometido desde o governo passado, mas ainda não saiu do papel. A previsão é que saia neste segundo semestre.