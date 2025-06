Brasileiras ficam 'retidas' no Oriente Médio e África com bloqueio aéreo

As empresas aéreas do Oriente Médio estão cancelando voos e desviando rotas para escapar do conflito na região. O ataque do Irã à base dos Estados Unidos no Qatar levou ao fechamento do espaço aéreo no país. E, segundo relatos, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein também fecharam seus espaços aéreos. Voos sobre a região estavam sendo desviados para a Arábia Saudita, que segue com o espaço aéreo aberto.

A brasileira Juliana Simão está no Qatar e teve um voo para Abu Dabi, nos Emirados Árabes, cancelado. Ela recebeu uma mensagem no celular para que não se dirigisse ao aeroporto de Hamad, dado que todos os voos de e para o país estão cancelados. A mensagem fala em "suspensão temporária".

"Não sei quando vou conseguir voltar para casa", diz Juliana. "A única saída é por terra para a Arábia Saudita, mas eles demandam visto e o processo é demorado".