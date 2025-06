O dia em que descobri que o filho menor de idade fazia apostas, com meu CPF

O Rei do Pitaco foi fundado há seis anos e hoje está cadastrado no Ministério da Fazenda como uma empresa de apostas de quota fixa, registrada como MMD Tecnologia Entretenimento e Marketing. Desde o início do ano, quando a lei de regulamentação das Bets entrou totalmente em vigor, a empresa passou a exigir comprovação de identidade com foto do RG ou carteira de motorista. O filho não conseguiu mais jogar no Rei do Pitaco (ou em outras casas legalizadas que atuam dentro das regras).

Acontece que a internet está povoada por casas de apostas ilegais que não estão nem aí para as exigências de cadastro previstas na regulamentação. Uma pesquisa que acaba de ser realizada pelo Instituto Locomotiva para o IBJR (Instituto Brasileiro de Jogo Responsável) com pessoas que fizeram apostas online em 2025 revelou que 61% utilizaram ao menos uma plataforma que adota práticas irregulares, tais quais não exigência de reconhecimento facial, liberação de uso de cartão de crédito ou de criptomoedas como meio de pagamento. Esses apostadores também declararam ter apostado em ao menos uma marca que não está homologada pelo Ministério da Fazenda. (Os apostadores identificaram as bets a partir de uma lista com dezenas de marcas que atuam irregularmente no mercado.) A mesma pesquisa mostra que 78% têm dificuldade de distinguir quem atua de forma legalizada ou não.

A fatia dos entrevistados que acessou sites irregulares este ano é ainda maior entre os mais jovens no recorte por faixa etária: 69% entre quem tem 18 a 29 anos. Ela é maior também entre os mais pobres: 63% na faixa de renda até 2 salários mínimos. O Locomotiva ouviu apenas apostadores maiores de 18 anos. No total, foram ouvidas 2 mil pessoas entre abril e maio, em todo o país.

Proibido para menores

O Congresso levou cinco anos para aprovar uma legislação para regulamentar as bets no país desde o 'liberou geral' do governo Bolsonaro em 2018 — e ainda aliviou para as empresas de apostas ao reduzir a tributação proposta originalmente, de uma alíquota de 18% para 12%. Mas mesmo antes da lei das bets e sua regulamentação, a participação de menores em jogos de azar já era proibida pela lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. A lei das bets, aprovada em dezembro de 2023, reforçou essa proibição com obrigações relativas a cadastro e controle de acesso e punições para casos de descumprimento. Criar mecanismos para coibir as bets ilegais é fundamental para manter as crianças longe do vício do jogo.

A CPI das bets, instaurada no final do ano passado para investigar a ligação com crime organizado e publicidade nas redes sociais virou circo, com parlamentares tirando selfies com influenciadores acusados de receber uma remuneração variável proporcional às perdas do apostador.