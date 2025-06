Por que aviação regional não decola no Brasil

Hoje o setor paga tributos sobre combustível e outros insumos, mas em conformidade com regras internacionais, não se cobra imposto sobre o preço da passagem.



Se é difícil para as grandes, que dirá para as regionais. O setor aéreo opera com uma estrutura de custos sobre o qual não tem controle, como combustível e câmbio. Os aluguéis dos aviões são em dólar. Além disso, o produto que as companhias vendem é perecível. O custo do assento que voa vazio não se recupera. Na aviação regional, que opera com aviões menores, o custo por assento é maior -- o que se traduz em passagens mais caras. E quanto mais caro, menor a demanda.

"O elo mais fraco do setor aéreo é o regional", diz Afonso. "Mas da mesma forma que não é construindo rodoviária que os ônibus vão aparecer, a ampliação de aeroportos é importante se você tem demanda em excesso e a infraestrutura não está dando conta."

Boa parte dos países mantém a aviação regional de pé oferecendo subsídios. Portugal, por exemplo, oferece subsídios diretamente para os habitantes da Ilha da Madeira ou dos Açores comprarem passagem aérea. "O turista paga um valor e o morador outro e o governo completa. E não tem fraude. Escócia, França e Grécia também subsidiam voos para suas ilhas."

Reforma tributária pode agravar ainda mais a crise do setor. "O mundo inteiro isenta a aviação por questões estratégicas, de integração regional", diz Afonso. "Por que tantas empresas regionais quebram no Brasil? Pela dimensão do Brasil, tem espaço para o regional. Mas a reforma tributária vai no sentido contrário e vai ser mortal para o setor."

Para o economista, a reforma tributária vai levar a uma concentração ainda maior do setor aéreo em poucos CPFs, pois os mais ricos vão jogar a despesa com viagens (juntamente com despesas de hoteis e restaurantes) na conta da pessoa jurídica — abatendo o crédito gerado com a despesa do lucro da empresa.