Ataque hacker à C&M: prejuízo pode ser ainda maior

Uma fonte em uma empresa de cibersegurança informou à coluna que nas últimas duas semanas foi detectada uma movimentação "muito acima do normal" na deep web — o submundo da internet — de pessoas buscando contas laranja e querendo comprar criptoativos. Acredita-se que essa movimentação possa estar ligada aos ataques à C&M, dado o volume bilionário do roubo.

A preferência dos hackers hoje é por Monero, uma criptomoeda anônima e não rastreável.

Victor Solla Jorge, sócio do Jorge Advogados e especialista em criptoativos, diz que mesmo que não seja possível rastrear os recursos depois de convertidos em criptomoeda, as etapas anteriores são passíveis de rastreamento. "As remessas via PIX ou TED deixam rastros bancários claros. As empresas que venderam os criptoativos a esses criminosos, sem cumprir diligências mínimas de combate à lavagem de dinheiro e verificação da identidade do cliente, também podem ser responsabilizadas civil e penalmente, especialmente se for comprovado que agiram com dolo eventual ou negligência grave", diz o advogado.

Ataques dessa proporção costumam levar seis meses ou mais de preparação. A avaliação preliminar é de que os hackers já estivessem dentro do sistema da C&M há meses, preparando para o grande ataque, que aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira.

A C&M tem entre os clientes a XP e a corretora Rico, que pertence ao XP. Procurada, a XP disse que não foram alvo dos ataques. Igualmente cliente, o banco Carrefour também disse não ter sido atacado.