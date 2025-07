Polícia Federal investiga fraudes no consignado em Mato Grosso

A Capital Consig integra o sistema de autorregulação do crédito consignado criado pela Febraban, a federação dos bancos, para monitorar o setor e coibir práticas irregulares. A instituição entrou no sistema de autorregulação em abril de 2024. A coluna questionou a Febraban se havia alguma irregularidade em relação à instituição. Após ser informada sobre a suspensão das operações da Capital Consig pelo governo do Mato Grosso, a Febraban enviou uma nota afirmando que "diante da notícia de suspensão pelo Estado de Mato Grosso, a instituição financeira será notificada para apresentar esclarecimentos".

Empresa contratou 'advogado ostentação' para se defender. A Capital Consig está processando o presidente do Sinpaig e, para isso, contratou o advogado Nelson Willians, conhecido por ostentar uma vida de luxo nas redes sociais e que aparece em relatórios do Coaf que integram o inquérito da Polícia Federal sobre fraudes no INSS por movimentações financeiras atípicas. A Capital Consig contratou ainda o escritório do advogado Pascoal Santullo, ex-secretário da Fazenda do atual governador Mauro Mendes quando este era prefeito de Cuiabá.

Já o Sinpaig apresentou as denúncias contra fraudes no consignado com a assessoria jurídica do escritório de advocacia do ex-governador Pedro Taques. Antes de entrar para a política, Taques foi procurador no Ministério Público estadual de São Paulo e também Federal.

Procurada, a Capital Consig enviou a seguinte nota: "As denúncias foram feitas por um sindicato que é politizado, com objetivo de deteriorar a imagem do estado e governo atual. Atualmente todos os bancos estão sendo auditados, e a Capital Consig está respondendo com transparência a todos os órgãos competentes. A operação da empresa segue rigorosamente todas as regulamentações. A empresa refuta todas as acusações e já entrou com uma queixa crime contra o presidente do sindicato para que ele se explique na Justiça pelas acusações caluniosas e difamatórias, que atentam contra a honra e o nome da empresa."

O Poder e Mercado é exibido terças e quintas, às 20h, com apresentação de Raquel Landim e comentários de Mariana Barbosa e Graciliano Rocha. O programa de política e economia chega para conectar os grandes temas do Congresso Nacional a seus impactos no mercado financeiro e no dia a dia das pessoas.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.