Veja a lista dos maiores ataques cibernéticos ao sistema financeiro do país

O ataque cibernético à empresa de software C&M, provedora de tecnologia de integração com o Banco Central, e que afetou as contas reserva da BMP e outras cinco instituições financeiras foi o maior já enfrentado pelo sistema financeiro nacional. Um levantamento feito por uma empresa de cibersegurança a pedido do UOL mostra quais foram os maiores ataques à bancos e instituições financeiras do país.

1. C&M Software (Pix) - junho 2025

Instituições afetadas: C&M Software (provedora de tecnologia de integração com o Banco Central), BMP e outras cinco instituições