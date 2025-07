Banco Central restabelece parte do acesso ao sistema da C&M, alvo de hacker

A tecnologia da C&M faz a integração entre instituições financeiras e sistemas de pagamentos brasileiro — do qual faz parte o PIX. Na madrugada de domingo para segunda-feira, hackers invadiram o sistema da C&M e acessaram contas reservas de ao menos seis instituições que atuam como banking as a service (fornecem serviços como contas digitais para fintechs e empresas não bancárias). O prejuízo exato não foi divulgado mas, segundo fontes, pode ser superior a R$ 1 bilhão. Os grandes bancos não foram afetados, pois acessam o sistema de pagamentos por meio de infraestrutura própria.

Os recursos foram roubados das contas reservas de dos clientes da C&M, como a BMP. As contas reservas são contas que as instituições financeiras mantêm no Banco Central para fazer a liquidação de transações interbancárias. Não foram afetadas as contas dos clientes finais da BMP e das demais instituições alvo dos ataques. Com a suspensão do acesso à infraestrutura da C&M, clientes ficaram sem conseguir liquidar operações de investimentos ou realizar transações no pix.

O ataque já é considerado o maior do sistema financeiro nacional. Até então, o maior ataque foi de hackers que usaram inteligência artificial e deepfake para fraudar validações faciais e acessar apps de diferentes bancos em nome de correntistas reais. Os golpes aconteceram ao longo do ano passado e os desvios foram calculados em R$ 110 milhões. Veja aqui a lista dos maiores ataques à bancos no país.