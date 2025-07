Anac restringe peso de aviões em voos para Fernando de Noronha

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) restringiu o peso máximo de pouso e decolagem das aeronaves no aeroporto de Fernando de Noronha. A medida é válida até a conclusão das obras no pátio do aeroporto. No mês passado, aviões da Azul e da Gol atolaram com o afundamento do pavimento no pátio do aeroporto.

A Gol vai alterar os horários de alguns voos e também fará uma mudança no equipamento: ao invés de voar com o 737-MAX, que transporta 186 pessoas, os voos serão realizados com o 737-700, de 138 assentos. Deste domingo até o dia 15 de agosto, os voos da Gol serão antecipados em 30 minutos.

A Latam informou que a medida vai levar a uma restrição da carga transportada no bagageiro. Não haverá impacto na bagagem dos passageiros. O empresa vai manter o mesmo avião, o Airbus A319, de 140 lugares. A Azul informou que apenas alterou os horários dos voos. Os dois voos de terça, quinta e sábado agora ocorrerão todos na parte da tarde. Nos demais dias, permanece um na parte da manhã e dois à tarde. A empresa voa para Noronha com o jato Embraer 195-E2, de 136 lugares