Funcionário da C&M preso sob suspeita de golpe cibernético ganhava R$ 3 mil

Nazareno escreve em seu perfil no Linkedin que trabalhou 20 anos como eletricista predial e residencial e técnico de instalação de TV a Cabo e de alarme de incêndio. Aos 42 anos, resolveu mudar de carreira e cursar Tecnologia da Informação na Faculdade Anhanguera.

"Aos 42 anos vi a necessidade e importância de investir em um curso superior, atualmente estudo Tecnologia da Informação e estou com muita vontade e engajamento para aprender e agregar na tão sonhada recolocação na área em que eu estudo, ou nas áreas onde tenho experiência que também são as minhas paixões. Você já assistiu o filme 'O Estagiário'? Me identifico muito com ele, não me chamo Ben e ainda não tenho 70 anos, mas já tenho idade onde muitos esperam já estar em cargos c-level e eu estou aqui com muita vontade de recomeçar com o brilho nos olhos e disposição de um menino para dar o meu melhor, bem como aprender tudo o que puder. Se você leu até aqui o meu muito obrigado e por favor me ajude a me recolocar", escreveu.

Nazareno tem 48 anos e foi preso esta manhã no bairro City Jaraguá, Zona Norte de São Paulo.