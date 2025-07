Para sindicato, C&M Software não cumpre convenção da categoria

A C&M Software, empresa de tecnologia financeira que foi a porta de entrada para o maior roubo cibernético no sistema financeiro no país, acumula queixas por não cumprir convenções trabalhistas relativas a banco de horas e participação nos lucros e resultados.

Nesta manhã, um analista de dados que trabalhava na C&M há 3 anos, João Nazareno Roque, foi preso sob suspeita de dar acesso a criminosos a plataforma da C&M Software, abrindo caminho ao maior roubo cibernético a banco no Brasil. Roque era registrado com salário de R$ 3.003,27. O valor está acima do piso da categoria.

Mas, segundo Antonio Neto, presidente do Sindpd-SP (Sindicato dos Trabalhadores em Tecnologia da Informação de São Paulo), a empresa não cumpre a convenção coletiva da categoria. Esta não obriga a empresa a distribuir lucro entre funcionários, mas estabelece que haja a abertura de negociação sobre programas de Participação nos Lucros e Resultados (PLR).