Empresa que não repassar parcela do consignado será multada

O MTE deve baixar normas complementares para detalhar as regras das multas. Hoje as empresas já estão sujeitas a multa em caso de prestação incorreta ou omissão de informações para o sistema e-Social. As multas variam de R$ 440 a R$ 44 mil.

A previsão de multa no consignado privado foi incluída pela comissão mista do Senado durante a tramitação da Medida Provisória que estabeleceu as novas regras do crédito consignado para trabalhadores do setor privado. Além da multa, o Congresso também alterou a redação para incluir no programa motoristas e entregadores de aplicativo —com as parcelas a serem descontadas dos repasses das empresas.

Como as horas de trabalho variam, não está claro como isso se dará quando a pessoa não trabalhar horas suficientes para pagar as parcelas.

No total, os congressistas propuseram 76 emendas à redação original.

A MP foi aprovada no Senado na quarta-feira (2). O presidente Lula tem até o dia 25 de julho para sancionar a medida, com ou sem vetos.

Lançado no final de abril, o novo crédito consignado privado soma mais de R$ 16 bilhões em empréstimos concedidos.