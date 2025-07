Brasil deve insistir na negociação diplomática antes de retaliar

"Com uma canetada, Trump ameaça 200 anos de relação bilateral positiva", diz Barral, que também foi secretário de Comércio Exterior do Brasil de 2007 a 2011.

A imposição de tarifa pelo presidente americano é uma retaliação ao julgamento do presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Trump vinha ameaçando o ministro do Supremo Alexandre de Moraes com uma medida judicial para impedir que ele tenha contas em banco nos EUA e agora estendeu o ataque ao governo brasileiro.

Na avaliação de Barral, a medida pode levar até a um endurecimento do tratamento do Supremo em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro e poderá causar mais danos à imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. "Num ano pré-eleitoral, Bolsonaro ficará vinculado às eventuais consequências do aumento das tarifas para a economia americana."

As taxações, se de fato implementadas a partir do dia 1o de agosto, devem afetar alguns setores específicos como mineração e siderurgia e o agronegócio, em especial a carne, café, produtos florestais e sucos. Mas a medida afeta também indústrias norte-americanas que têm cadeias integradas no Brasil, em especial nos setoresautomotivo, tratores e equipamentos. A Embraer será impactada por ser uma grande exportadora, mas a empresa também possui fábrica nos EUA.

A imposição de tarifas por Trump deve ainda ter como consequência o reforço do discurso dos BRICs, de redução da dependência em relação ao dólar, com crescentes críticas à imprevisibilidade dos EUA. No longo prazo, o setor empresarial também deverá buscar mercados alternativos em uma tentativa de reduzir a dependência do mercado norte-americano.