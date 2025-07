Menos US$ 20 bilhões: exportações para os EUA podem cair a metade

A imposição de tarifas de 50% pelos EUA pode levar a uma queda de 50% nas exportações do Brasil para os EUA, avalia um estudo da gestora Galápagos. Considerando que o Brasil no ano passado o Brasil exportou cerca de US$ 40,4 bilhões para os EUA, a queda seria da ordem de US$ 20 bilhões — ou R$ 110 bilhões.

Para chegar a esse número, Tatiana Pinheiro, economista-chefe da Galápagos, avaliou a flutuação dos preços dos principais produtos da pauta de exportação brasileira nos últimos anos e o impacto na demanda. "O aumento de 48 pontos percentuais na alíquota em relação ao que era até o ano passado, de 2%, 2,5% tem um efeito de demanda de 50%"

Parte do que deixar de exportar para os EUA caso o presidente Donald Trump não volte atrás na medida deve encontrar mercado em outros países e também no mercado interno. "Se o real não perder demais o valor frente ao dólar, o efeito das medidas pode ser desinflacionário", diz Cavalcanti. A menor pressão nos preços também pode vir de uma redução do crescimento econômico, com queda de investimentos nos setores mais afetados.