Gigantes nos EUA, JBS e Marfrig sofrerão duplo impacto com tarifaço de 50%

Gigantes da proteína animal, as empresas JBS e Marfrig investiram bilhões nos EUA nos últimos anos — e agora podem ser prejudicados duplamente com as tarifas de 50% impostas pelo presidente Donald Trump. Suas operações nos EUA dependem, ainda que não integralmente, da importação de carne bovina do Brasil, que ficará mais cara com as tarifas. A JBS Friboi exporta tanto para a JBS USA e também para outros frigoríficos americanos.

O rebanho dos EUA é o maior do mundo — mas está em declínio e hoje a produção é a menor das últimas cinco décadas. Assim como a capacidade manufatureira americana que Trump tenta reabilitar com sua errática política comercial, o rebanho não é suficiente para abastecer todo o mercado doméstico e os frigoríficos locais estão cada vez mais dependentes de importados.

Nesse cenário, as exportações de carne brasileira para os EUA vêm crescendo aceleradamente. O Brasil vendeu US$ 1,3 bilhão em carne bovina para os EUA no ano passado — o triplo do que foi exportado em 2020. E para este ano, a expectativa — antes do tarifaço — era de alta de 70% em volume, totalizando 408 mil toneladas.