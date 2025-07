Queixa dos EUA ao Pix é interferência na soberania do sistema financeiro

O Pix rompeu com um arranjo pago, com as bandeiras de cartões e adquirentes, no qual para cada etapa era cobrado um 'pedágio'. Não foram apenas os interesses das Meta, dona do WhatsApp, Instagram e Facebook, que foram contrariados com o lançamento do Pix.

Pode-se questionar a governança do Pix, em especial o fato de o Banco Central ser ao mesmo tempo o regulador e o patrocinador do arranjo. Esse conflito não existe no caso do Open Finance, outra inovação do BC que conta com uma estrutura independente.

Questões de segurança do sistema, que vieram à tona com o recente ataque hacker às contas reservas de instituições que foram acessadas pela infraestrutura da C&M Software, precisam ser endereçadas. Mas isso não altera o fato que o país tem soberania para criar e desenvolver um meio de pagamento público e democrático de pagamentos eletrônicos.

O lançamento do WhatsApp Pay, diante da alta popularidade do aplicativo de mensagens, poderia gerar incertezas quanto ao sucesso da implementação do Pix — que, na época, como dito acima, também contava com a resistência de instituições financeiras que seriam impactadas diretamente.

Antes de lançar o Pix, o Banco Central tentou convencer o setor privado a lançar um meio de pagamentos eletrônico. Sem adesão, o BC acabou decidindo desenvolver e implementar diretamente.

O WhatsApp Pay tampouco é uma unanimidade mundial. Só está presente de forma massificada na Índia e em Cingapura, além do Brasil. Talvez isso seja um indicador de que a resistência se justifica e não é, nem de longe, uma jabuticaba.