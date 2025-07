Queixa dos EUA contra PIX está ligada ao lançamento do WhatsApp Pay

Segundo especialistas, a natureza dos arranjos do PIX ou do Whatsapp Pay, que funcionam em uma "economia de rede", conectando fornecedores e clientes, dá uma ampla vantagem competitiva para quem sai na frente. O Banco Central acabou antecipando o lançamento do PIX para agosto daquele mesmo ano.

O Whatsapp Pay foi liberado de forma limitada e progressiva a partir de novembro de 2020. Em março de 2021 foi liberado o pagamento entre pessoas. E só em março de 2023 foram liberadas as compras entre pessoas físicas e estabelecimentos comerciais.

Para o advogado Luciano Timm, ex-chefe da Secretaria Nacional do Consumidor e diretor da Associação Brasileira de Liberdade Econômica, o Banco Central "abriu flanco para o ataque americano" ao atuar como um player do mercado. "Não há dúvidas de que o Pix é um case de sucesso do ponto de vista de adesão. Não tenho dúvidas de que o BC tem poder de regulação, mas não sei se tem poder de atuar no mercado", diz.