Inadimplência no consignado privado passa de 10% e acende alerta

As instituições relatam os mais diversos problemas. Há empresas que simplesmente não repassam — mas a instituição não sabe se a parcela foi descontada do trabalhador. E casos de empresas com dezenas de funcionários que tomaram empréstimo e que fizeram repasses no agregado — e a instituição não consegue identificar o cliente. Há até caso de desconto em dobro.

O crédito consignado privado prevê que o empregador faça o desconto do salário do trabalhador e repasse o valor diretamente para as instituições financeiras. Para melhorar as taxas de juros, o consignado tem ainda a garantia de 10% do saldo do FGTS ou 100% da multa rescisória em caso de demissão sem justa causa.

No início do mês, o Congresso aprovou a medida provisória que criou o programa e incluiu a previsão de multa para os empregadores que descontarem do trabalhador e não repassarem os recursos.

R$ 19 bilhões em empréstimos

O programa Crédito do Trabalhador entrou em operação em 21 de março e hoje soma R$ 19 bilhões em créditos concedidos a 2,9 milhões de trabalhadores com carteira assinada. O volume concedido em quase 4 meses já é metade do alcançado pela modalidade de consignado privado nas regras antigas — criada em 2003 e restrita a trabalhadores de grandes empresas.

As novas regras ampliaram o escopo: agora, qualquer trabalhador com carteira assinada, independentemente do porte da empresa, pode contratar o crédito que conta com taxas mais baixas que o crédito pessoal. O programa incluiu ainda trabalhadores domésticos com carteira assinada.