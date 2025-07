Fórum de CEOs Brasil-EUA defende ligação de Lula para Donald Trump

As empresas da seção brasileira do Fórum de CEOs Brasil-EUA, entidade que reúne 12 grandes empresas brasileiras e 12 americanas com interesses no comércio bilateral, defende que o presidente Lula ligue para o americano Donald Trump para destravar as negociações e evitar o tarifaço de 50% previsto para entrar em vigor no dia 1º de agosto.

"Se analisarmos como os demais acordos com os EUA foram fechados, vemos que eles foram feitos no nível mais alto dos países. Entendemos que a conversa entre os líderes do Brasil e dos EUA ajudaria muito", diz o coordenador do CEO Fórum Marco Stefanini, fundador e CEO da multinacional brasileira de software Stefanini.

O presidente Lula e Trump não se falaram desde a posse do americano no início do ano. O temor no governo é de que Trump é imprevisível e poderia provocar uma repetição do que aconteceu com o presidente da Ucrânia Vladimir Zelensky, humilhado em um bate-boca na Casa Branca. Uma eventual conversa precisa, portanto, ser precedida de avanços nas negociações a nível técnico e ministerial.