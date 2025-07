Após tarifaço, México passa EUA como segundo mercado para carne brasileira

O Brasil não registrou queda no volume total de carne bovina exportada desde que o presidente americano iniciou sua cruzada comercial, com México e a China absorvendo a produção que seria destinada aos EUA. Até a quarta semana de julho, o Brasil exportou 243,9 mil toneladas de carne bovina no total — volume superior ao embarcado no mês de julho de 2024, de 219,1 mil toneladas.

A carne brasileira entra no México sem impostos —- enquanto para os EUA, a tarifa que era de 26,4% até o primeiro trimestre, com o tarifaço, vai passar para 50%.

O México possui um programa de controle inflacionário, o PACIC (Paquete contra la inflación y la carestía), e não cobra tarifas na importação de produtos da cesta básica, incluindo, entre outros produtos, a carne bovina, de aves, ovos, milho e arroz. O programa existe desde maio de 2022 e vem sendo renovado anualmente. A última renovação do programa prevê sua vigência até 31 de dezembro de 2025.

Já o acordo bilateral firmado entre os EUA e México prevê tarifa zero para a venda de produtos agrícolas. Mas o acordo tem uma cláusula para impedir esse desvio de comércio e é preciso comprovar a procedência. No caso da pecuária, a isenção da tarifa vale para a carne proveniente de animais nascidos e criados no território mexicano. O México não pode vender o produto brasileiro para os EUA, mas pode desviar a produção que ia para consumo interno para a exportação e abastecer o mercado interno com a carne brasileira.

Com o fechamento do mercado americano para a carne brasileira, a China também passou a comprar mais carne congelada do país, reduzindo a importação dos EUA. Os volumes embarcados do Brasil para a China saíram de 91 mil toneladas em janeiro para 106,6 mil toneladas em abril. Em junho, os volumes chegaram a 134,4 mil toneladas.