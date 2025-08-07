Aeroportos de Jeri e Lençois serão privatizados em nova rodada de concessão

Destinos turísticos

A lista é composta majoritariamente por aeroportos que recebem ou já receberam voos regulares em algum momento nos últimos dois anos, incluindo destinos turísticos como Jericoacoara (Cruz) e Canoa Quebrada (Aracati), no Ceará, Parintins (AM), Barreirinhas (que atende Lençois Maranhenses), Lençóis (Chapada da Diamantina), na Bahia, e São Raimundo Nonato, no Piauí, município que atende a Serra da Capivara.

Outros aeroportos foram incluídos por razões "estratégicas". Entre eles, Garanhuns (PE), cidade natal do presidente Lula. O Estado de Pernambuco, que também é de onde vem o ministro Silvio Costa, de Portos e Aeroportos, foi contemplado com outros dois aeroportos nesta primeira rodada: Serra Talhada e Araripina. Amazonas e Bahia também terão três aeroportos. Rondônia, dois (Cacoal e Vilhena). Tocantins, Pará, Acre e Mato Grosso também terão aeroportos, além dos já citados Piauí e Maranhão.

100 aeroportos em cinco anos

Em um seminário sobre o setor aéreo promovido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) esta semana, o ministro Silvio Costa disse que o AmpliAr tem como meta conceder 100 aeroportos em cinco anos — injentando R$ 5 bilhões em investimentos na infraestrutura regional.

Modelagem do leilão