Aeroportos de Jeri e Lençois serão privatizados em nova rodada de concessão
O governo federal publicou na quarta-feira (06) o edital de concessão de 19 aeroportos de pequeno porte que serão leiloados na primeira fase do Programa AmpliAr. Grande parte dos aeroportos atende destinos turísticos importantes como Jericoacoara, Lençois Maranhenses e Chapada da Diamantina.
O que aconteceu
O governo criou o programa AmpliAr para desenvolver a aviação regional. O governo espera atrair R$ 1,25 bilhão em investimentos nos 19 aeroportos. As concessões terão prazo de 30 anos. O governo espera receber propostas para os aeroportos individualmente e deve realizar a abertura dos envelopes no dia 24 de novembro. Se houver mais de um proponente, leva quem oferecer as melhores condições.
Destinos turísticos
A lista é composta majoritariamente por aeroportos que recebem ou já receberam voos regulares em algum momento nos últimos dois anos, incluindo destinos turísticos como Jericoacoara (Cruz) e Canoa Quebrada (Aracati), no Ceará, Parintins (AM), Barreirinhas (que atende Lençois Maranhenses), Lençóis (Chapada da Diamantina), na Bahia, e São Raimundo Nonato, no Piauí, município que atende a Serra da Capivara.
Outros aeroportos foram incluídos por razões "estratégicas". Entre eles, Garanhuns (PE), cidade natal do presidente Lula. O Estado de Pernambuco, que também é de onde vem o ministro Silvio Costa, de Portos e Aeroportos, foi contemplado com outros dois aeroportos nesta primeira rodada: Serra Talhada e Araripina. Amazonas e Bahia também terão três aeroportos. Rondônia, dois (Cacoal e Vilhena). Tocantins, Pará, Acre e Mato Grosso também terão aeroportos, além dos já citados Piauí e Maranhão.
100 aeroportos em cinco anos
Em um seminário sobre o setor aéreo promovido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) esta semana, o ministro Silvio Costa disse que o AmpliAr tem como meta conceder 100 aeroportos em cinco anos — injentando R$ 5 bilhões em investimentos na infraestrutura regional.
Modelagem do leilão
O leilão desta primeira etapa do AmpliAr foi desenhado para atrair concessionários que já administram grandes e médios aeroportos no país. Para isso, eles poderão compensar os investimentos necessários no novo aeroporto regional com uma revisão nos contratos de concessão vigentes. Essa compensação pode ser feita de diversas formas: com reajuste de tarifa, extensão de prazo, alteração no valor da outorga e revisão das obrigações de investimento.
Ainda que sejam aeroportos de baixa atratividade comercial, o governo aposta que algumas empresas devem se posicionar por razões estratégicas, para defender os ativos que já possuem. A Motiva (antiga CCR), que administra Palmas (TO), Teresina (PI) e São Luiz (MA) pode se interessar por Araguaína (TO) e Barreirinhas (MA) para coordenar as operações. Vinci, que já está em Salvador, na Bahia, é um potencial postulante a assumir Guanambi, Lençois e Paulo Afonso. A Fraport, que está em Fortaleza, tem interesse potencial em Jeri e Canoa Quebrada. Já a Invepar tem interesse em estender o prazo da sua concessão em Guarulhos e deve participar com propostas no Ceará, Bahia ou Pernambuco.
