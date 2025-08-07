Loft atrasa garantia de aluguel e cita alta de inadimplência e ciberataque

"A Transfeera, nosso provedor de pagamentos, segue inoperante até aqui. Estamos realizando os pagamentos manualmente, com grande esforço do time, por meio do Banco Itaú, que ainda não é integrado ao nosso sistema", escreveu a empresa no comunicado às imobiliárias. Em entrevista à coluna, o fundador da CredPago e vice-presidente da Loft, Sandro Westphal, negou que haja uma crise de inadimplência, ainda que a taxa no mercado de alugueis esteja "no nível mais alto em 12 meses". Ele cita o Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica, que registrou em junho o maior patamar em 12 meses: 3,59%. No segmento de até R$ 1 mil reais de aluguel, a inadimplência ficou em 5,79%, segundo o indicador.

"Não tem crise de inadimplência. A minha taxa de inadimplência é a mesma. Mas, em volume, é maior porque eu cresço 30% ao ano e absorvi os clientes da QuintoCred", disse Westphal. (O executivo acaba de assumir uma vaga no Conselhão, o conselho da sociedade civil de aconselhamento ao governo Lula, como representante do setor imobiliário.)

Em junho, quando a Quinto Andar anunciou o fechamento da subsidiária de fiança digital, a QuintoCred, a Loft se mobilizou para absorver os clientes. A empresa chegou a criar uma página para facilitar a migração e absorveu 25 funcionários que atuavam no concorrente.

A QuintoCred tinha na carteira 45 mil contratos de locação vigentes com 3.000 imobiliárias quando anunciou o fim da operação, em junho.

O vice-presidente da Loft diz que reforçou o time para processamento de pagamentos com 50 pessoas de outros departamentos e abriu um canal de atendimento. "Apesar dos esforços na migração para o Itaú e com a Central 4020 (de atendimento), o aumento de pedidos de inadimplência segue gerando instabilidades, com atrasos em análises e falhas de pagamento", diz o comunicado.

A CredPago foi fundada há 9 anos e recebeu um investimento do BTG Pactual, que chegou a ter 49% do negócio. Em 2021, a Loft comprou 100% da operação e, como parte do acordo, o BTG se tornou sócio da Loft.