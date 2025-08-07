Loft atrasa garantia de aluguel e cita alta de inadimplência e ciberataque
A CredPago, empresa da Loft que é líder no setor de fiança locatícia, está enfrentando problemas para fazer o pagamento de garantias, que se avolumaram devido à alta na inadimplência dos alugueis. Segundo a empresa, a situação foi agravada por problemas com a instituição de pagamento responsável pelas transferências via Pix, a Transfeera. A instituição integra um grupo de provedores descredenciado do sistema de pagamentos instantâneos pelo Banco Central após o ataque hacker à C&M Sotfware, em julho, que levou a desvios estimados em mais de R$ 1 bilhão.
O que aconteceu
Na semana passada, a Loft enviou uma carta às imobiliárias parceiras, dizendo que houve um crescimento no volume de pedidos de garantia por conta da inadimplência. A empresa diz no comunicado que a quebra nos contratos "cresceu muito nas últimas semanas".
"A Transfeera, nosso provedor de pagamentos, segue inoperante até aqui. Estamos realizando os pagamentos manualmente, com grande esforço do time, por meio do Banco Itaú, que ainda não é integrado ao nosso sistema", escreveu a empresa no comunicado às imobiliárias. Em entrevista à coluna, o fundador da CredPago e vice-presidente da Loft, Sandro Westphal, negou que haja uma crise de inadimplência, ainda que a taxa no mercado de alugueis esteja "no nível mais alto em 12 meses". Ele cita o Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica, que registrou em junho o maior patamar em 12 meses: 3,59%. No segmento de até R$ 1 mil reais de aluguel, a inadimplência ficou em 5,79%, segundo o indicador.
"Não tem crise de inadimplência. A minha taxa de inadimplência é a mesma. Mas, em volume, é maior porque eu cresço 30% ao ano e absorvi os clientes da QuintoCred", disse Westphal. (O executivo acaba de assumir uma vaga no Conselhão, o conselho da sociedade civil de aconselhamento ao governo Lula, como representante do setor imobiliário.)
Em junho, quando a Quinto Andar anunciou o fechamento da subsidiária de fiança digital, a QuintoCred, a Loft se mobilizou para absorver os clientes. A empresa chegou a criar uma página para facilitar a migração e absorveu 25 funcionários que atuavam no concorrente.
A QuintoCred tinha na carteira 45 mil contratos de locação vigentes com 3.000 imobiliárias quando anunciou o fim da operação, em junho.
O vice-presidente da Loft diz que reforçou o time para processamento de pagamentos com 50 pessoas de outros departamentos e abriu um canal de atendimento. "Apesar dos esforços na migração para o Itaú e com a Central 4020 (de atendimento), o aumento de pedidos de inadimplência segue gerando instabilidades, com atrasos em análises e falhas de pagamento", diz o comunicado.
A CredPago foi fundada há 9 anos e recebeu um investimento do BTG Pactual, que chegou a ter 49% do negócio. Em 2021, a Loft comprou 100% da operação e, como parte do acordo, o BTG se tornou sócio da Loft.
A CredPago somava 500 mil contratos sob gestão no ano passado, número que deve chegar a 650 mil até o fim do ano. Segundo a empresa, são mais de 9 mil imobiliárias parceiras em quase mil cidades.
Como funciona a garantia de aluguel
A contratação do avalista digital não é obrigatória, mas se popularizou como um serviço que substitui o fiador pessoa física ou o depósito caução. O inquilino paga o equivalente a 10% a 15% do aluguel ao mês com a contratação do serviço.
Os garantidores de aluguel operam por meio de parcerias com as imobiliárias e já são responsáveis por quase 50% dos contratos de aluguel. O depósito caução de três meses do aluguel ainda é o formato de garantia mais usado.
A garantia locatícia é amparada na lei do inquilinato e não é preciso ser uma seguradora para atuar nesse mercado, dado que não há prêmio nem sinistro. No entanto, algumas seguradoras, como Porto Seguro e Tokio Marine, também oferecem garantia de aluguel.
Com o boom das startups, surgiram muitos aventureiros. Eles capturam clientes de forma agressiva, com preços baixos e sem análise de risco adequada, e depois não têm caixa para honrar as garantias.
