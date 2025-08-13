Azul deve mirar em aviões maiores para receber aporte de United e American
O aporte de US$ 300 milhões de dólares que as companhias aéreas americanas United e American Airlines devem fazer na Azul, dentro do processo de recuperação judicial que tramita nos EUA, deve vir com uma condição: que a empresa brasileira concentre seu crescimento em aviões de maior porte, apurou a coluna.
A mudança no perfil da operação, baseada em aeronaves e rotas de maior demanda, é vista pelas aéreas americanas como uma forma de garantir que a Azul tenha uma operação mais eficiente e mais resiliente a turbulências de mercado.
A Azul é hoje a companhia com a frota mais diversificada no Brasil. A empresa opera 184 aeronaves de 4 fabricantes diferentes: os jatos maiores são da Airbus (famílias A320 e A330), jatos regionais da Embraer (E-195), turboélice ATR e os de pequeno porte Gran Caravan, da Cessna (com capacidade para 9 passageiros).
A diversidade de frota gera complexidade operacional e reduz a eficiência do negócio. Quanto maior a aeronave, menor o custo operacional por assento. Aviões maiores requerem menos tripulantes por passageiro e chegam a destinos de maior demanda.
É essa frota diversificada que faz com que a Azul atendar o três vezes mais destinos do que a Gol e a Latam.
Até fevereiro deste ano, a Azul atendia 151 destinos, sendo 50 aproximadamente com o Caravan. Como parte da reestruturação em curso na Corte dos EUA, a Azul cortou 14 destinos.
Se o investimento das aéreas americanas se concretizar nessas condições, a Azul deve encolher ainda mais o número de cidades atendidas.
Procurada, a Azul negou que o aporte esteja condicionado a uma operação com aeronaves maiores.
Chapter 11
A Azul anunciou que estava negociando um aporte de US$ 300 milhões com United e American ao entrar no processo de recuperação judicial, em maio. Na época, a empresa divulgou um fato relevante afirmando que o aporte estava "sujeito a determinadas condições".
No plano de recuperação apresentando na Corte de NY, a empresa disse ainda que pretendia "otimizar em 35% a frota futura planejada". Esse corte de 35% abrange não apenas a frota operacional atual, mas aeronaves a receber e aeronaves que estão na frota, mas fora da operação.
