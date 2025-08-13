Azul deve mirar em aviões maiores para receber aporte de United e American

O aporte de US$ 300 milhões de dólares que as companhias aéreas americanas United e American Airlines devem fazer na Azul, dentro do processo de recuperação judicial que tramita nos EUA, deve vir com uma condição: que a empresa brasileira concentre seu crescimento em aviões de maior porte, apurou a coluna.

A mudança no perfil da operação, baseada em aeronaves e rotas de maior demanda, é vista pelas aéreas americanas como uma forma de garantir que a Azul tenha uma operação mais eficiente e mais resiliente a turbulências de mercado.

A Azul é hoje a companhia com a frota mais diversificada no Brasil. A empresa opera 184 aeronaves de 4 fabricantes diferentes: os jatos maiores são da Airbus (famílias A320 e A330), jatos regionais da Embraer (E-195), turboélice ATR e os de pequeno porte Gran Caravan, da Cessna (com capacidade para 9 passageiros).