Enquanto fusão Petz-Cobasi esquenta, Cade posta (e apaga) trend de bichos
Os bichos invadiram a conta do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) no Instagram. Mas a brincadeira deu ruim.
Na terça-feira (12), enquanto o Congresso Nacional discutia em audiência pública os possíveis impactos da fusão das redes de lojas de produtos para animais de estimação Petz e Cobasi, o Cade entrou na trend dos vídeos de bichinhos didáticos para explicar — com cachorrinhos — como funciona um processo de análise de um negócio desse tipo.
O tom crítico do vídeo ao abordar os atos de concentração e o seu grafismo explícito foi interpretado com uma sinalização de que os humores no órgão em relação a esse caso poderiam estar mudando. O vídeo foi retirado do ar poucas horas depois da postagem.
"Nosso dever é garantir um mercado saudável e competitivo, porque concorrência faz bem para todos, até para os doguinhos", diz o narrador no vídeo tirado do ar. Mas, como da web nada desaparece, você pode ver o vídeo aqui:
Procurado, o Cade diz que retirou o vídeo do ar pois o seu formato poderia gerar "interpretações diferentes". "A ideia do vídeo era explicar o que é monopólio de forma leve e didática, como já fizemos com outros termos da concorrência. Mas percebemos que o formato podia gerar interpretações diferentes e preferimos tirar do ar para manter a clareza da mensagem e repostar posteriormente", disse o conselho.
Contestações ao negócio
O caso da fusão de Petz e Cobasi vive uma reviravolta, com a crescente pressão da sociedade civil.
Na audiência do Congresso, a ausência das duas empresas foi duramente duramente criticada. "Seria o momento ideal e adequado para que as empresas pudessem se justificar perante aqueles que pagam suas contas no dia a dia: os consumidores brasileiros. Nossa preocupação é a clara noção de aumento de preços aos clientes, seja nas rações, nos medicamentos e demais insumos vendidos", disse a deputada Gisela Simona (União Brasil-MT), que presidiu a audiência.
A fusão das duas megastores foi anunciada em abril do ano passado. Em junho último, quando todos esperavam uma decisão mais para o final do ano, o mercado foi surpreendido com um parecer da Secretaria-Geral aprovando o negócio sem restrições.
O argumento para a aprovação é de que se trata de um mercado sem barreiras de entrada e com milhares de pequenos varejistas espalhados por todo o país. Não houve uma análise específica das características de megastores e suas diferenças em relação ao pequeno varejo, como tem sido, historicamente, o posicionamento do órgão em casos similares no setor de supermercados ou farmácias.
A SG é uma espécie de primeira instância do Cade. Mesmo quando um negócio é aprovado sem restrições, os conselheiros ou uma terceira parte interessada podem entrar com um recurso (avocação) e demandar que o caso seja julgado pelo colegiado no Tribunal do órgão.
Como terceira parte, a Petlove, varejista que atua só no mercado digital, entrou com recurso questionando a tese de que a operação não terá efeito sobre a concorrência e argumentando que, pelo fato de Petz e Cobasi também atuarem no meio digital, há o risco de aumentarem o preço no varejo físico e reduzirem no online.
A medida, segundo a argumentação da Petlove, daria muito poder de negociação com fornecedores ao grupo Petz-Cobasi e poderia sufocar a concorrência tanto no digital quanto no comércio local. Dados apresentados na audiência pela CEO da Petlove, Talita Lacerda, mostram que a fusão pode resultar em um monopólio em 155 mercados no Brasil, além de concentração acima de 70% em outros 42 mercados.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.