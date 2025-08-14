Enquanto fusão Petz-Cobasi esquenta, Cade posta (e apaga) trend de bichos

A fusão das duas megastores foi anunciada em abril do ano passado. Em junho último, quando todos esperavam uma decisão mais para o final do ano, o mercado foi surpreendido com um parecer da Secretaria-Geral aprovando o negócio sem restrições.

O argumento para a aprovação é de que se trata de um mercado sem barreiras de entrada e com milhares de pequenos varejistas espalhados por todo o país. Não houve uma análise específica das características de megastores e suas diferenças em relação ao pequeno varejo, como tem sido, historicamente, o posicionamento do órgão em casos similares no setor de supermercados ou farmácias.

A SG é uma espécie de primeira instância do Cade. Mesmo quando um negócio é aprovado sem restrições, os conselheiros ou uma terceira parte interessada podem entrar com um recurso (avocação) e demandar que o caso seja julgado pelo colegiado no Tribunal do órgão.

Como terceira parte, a Petlove, varejista que atua só no mercado digital, entrou com recurso questionando a tese de que a operação não terá efeito sobre a concorrência e argumentando que, pelo fato de Petz e Cobasi também atuarem no meio digital, há o risco de aumentarem o preço no varejo físico e reduzirem no online.

A medida, segundo a argumentação da Petlove, daria muito poder de negociação com fornecedores ao grupo Petz-Cobasi e poderia sufocar a concorrência tanto no digital quanto no comércio local. Dados apresentados na audiência pela CEO da Petlove, Talita Lacerda, mostram que a fusão pode resultar em um monopólio em 155 mercados no Brasil, além de concentração acima de 70% em outros 42 mercados.