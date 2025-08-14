Crédito barato no alívio ao tarifaço pode atrapalhar queda da taxa de juros
Enquanto uma parcela dos exportadores que vão sofrer com o tarifaço imposto pelos EUA terão a sua disposição R$ 30 bilhões em crédito a juros subsidiados do BNDES e mais pelo menos R$ 2 bilhões subsidiados pelos governos estaduais, o restante do país deverá conviver por mais tempo com os juros de 15%.
Isso porque os estímulos para aliviar efeitos do tarifaço em uma economia que já está bastante aquecida podem não só anular o impacto negativo previsto originalmente para o PIB, mas gerar mais crescimento econômico. Com isso retarda-se ainda mais o início de uma trajetória de queda da taxa Selic — que já se encontra no nivel mais alto desde 2006.
"Talvez o impacto desinflacionário que se esperava com a sobretaxa não aconteça e o Banco Central vai ter mais dificuldade para fazer a inflação convergir para o centro da meta", avalia o economista-chefe do banco BV, Roberto Padovani. "O impacto do tarifaço era pequeno, mas com esse estímulo vamos gerar mais crescimento. Vamos ter que revisar as projeções de crescimento para este ano e o próximo."
A resposta doméstica ao tarifaço do presidente americano Donald Trump está no centro da disputa eleitoral de 2026 e, ao invés de uma coordenação entre os entes da federação, sobrou competição para ver quem mais ajuda mais o empresariado e a manutenção dos empregos.
"O desenho do programa parece correto, muitas empresas pequenas terão problemas de liquidez. Mas talvez tenha uma questão de calibragem, ainda mais considerando que também tem o estímulo dos estados", diz Padovani. "Essa lógica da política pode potencialmente trazer problemas para a economia."
Sem falar que o país é pródigo em conceder benefícios setoriais que depois se tornam difíceis de encerrar. Vide a desoneração da folha de pagamentos e o Perse.
Os estados já anunciaram mais de R$ 2 bilhões só em linhas de crédito com juros de cerca de 10% ao ano. Em São Paulo — estado mais afetado pelo tarifaço provocado com empenho pelo deputado Eduardo Bolsonaro — o governador Tarcísio de Freitas disponibilizou R$ 400 milhões. O pacote paulista conta ainda com a liberação de R$ 1,5 bilhão em crédito de exportação devido de ICMS. O governador Romeu Zema prometeu R$ 300 milhões para as empresas exportadoras de Minas. Em Goiás, Ronaldo Caiado fala em R$ 628 milhões. Ratinho Junior vai liberar R$ 300 milhões no Paraná. Jorginho Mello, outros R$ 435 milhões para as empresas de Santa Catarina, com um foco especial na pequena empresa. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite disponibilizou outros R$ 100 milhões. Há ainda outros estados prometeram, mas ainda não anunciaram.
A sobretaxa de 50% afeta quase metade da pauta de exportação brasileira para os EUA, mas alguns setores importantes como a carne já conseguiram direcionar toda a produção para outros mercados. A produção foi absorvida pelo México, onde entra com tarifa zero, e pela China. No caso do café, há ainda uma expectativa de redução de tarifa dada a dependência americana do café brasileiro. Mesmo sem essa redução, é possível que a cadeia absorva a alta de custos. Como a oferta e a demanda global estão ajustadas, os EUA não têm de onde comprar e o Brasil não teria outro mercado para vender.
Para Padovani, o país corre o risco de repetir os erros de crises passadas, como em 2011. "Na época houve erro de diagnóstico. O governo respondeu com mais estímulo, mas a economia já estava aquecida e gerou desequilíbrio", diz Padovani.
Além do crédito subsidiado via BNDES, o programa federal, batizado de "Brasil Soberano", prevê compras governamentais de produtos alimentícios — medida que pode dar um fôlego de curto prazo, sobretudo para o pequeno agricultor e para produtores de perecíveis. E pacote também o diferimento de impostos — medida testada na pandemia, com bons resultados.
As medidas do governo e de muitos estados estão atreladas à compromissos de manutenção de postos de trabalho. O grande desafio parece ser fazer chegar esse crédito no pequeno exportador.
Socialização do prejuízo. Para o economista Cleveland Prates, o pacote poderá resultar em uma "socialização do prejuízo". "Que capitalismo é esse que a gente tem que ficar ajudando sempre que tem um problema? Ser empresário é estar sujeito a risco. Obviamente cada setor tem a sua especificidade. Mas uma regra básica é não concentrar as vendas em um único país."
