Crédito barato no alívio ao tarifaço pode atrapalhar queda da taxa de juros

A resposta doméstica ao tarifaço do presidente americano Donald Trump está no centro da disputa eleitoral de 2026 e, ao invés de uma coordenação entre os entes da federação, sobrou competição para ver quem mais ajuda mais o empresariado e a manutenção dos empregos.

"O desenho do programa parece correto, muitas empresas pequenas terão problemas de liquidez. Mas talvez tenha uma questão de calibragem, ainda mais considerando que também tem o estímulo dos estados", diz Padovani. "Essa lógica da política pode potencialmente trazer problemas para a economia."

Sem falar que o país é pródigo em conceder benefícios setoriais que depois se tornam difíceis de encerrar. Vide a desoneração da folha de pagamentos e o Perse.

Os estados já anunciaram mais de R$ 2 bilhões só em linhas de crédito com juros de cerca de 10% ao ano. Em São Paulo — estado mais afetado pelo tarifaço provocado com empenho pelo deputado Eduardo Bolsonaro — o governador Tarcísio de Freitas disponibilizou R$ 400 milhões. O pacote paulista conta ainda com a liberação de R$ 1,5 bilhão em crédito de exportação devido de ICMS. O governador Romeu Zema prometeu R$ 300 milhões para as empresas exportadoras de Minas. Em Goiás, Ronaldo Caiado fala em R$ 628 milhões. Ratinho Junior vai liberar R$ 300 milhões no Paraná. Jorginho Mello, outros R$ 435 milhões para as empresas de Santa Catarina, com um foco especial na pequena empresa. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite disponibilizou outros R$ 100 milhões. Há ainda outros estados prometeram, mas ainda não anunciaram.

A sobretaxa de 50% afeta quase metade da pauta de exportação brasileira para os EUA, mas alguns setores importantes como a carne já conseguiram direcionar toda a produção para outros mercados. A produção foi absorvida pelo México, onde entra com tarifa zero, e pela China. No caso do café, há ainda uma expectativa de redução de tarifa dada a dependência americana do café brasileiro. Mesmo sem essa redução, é possível que a cadeia absorva a alta de custos. Como a oferta e a demanda global estão ajustadas, os EUA não têm de onde comprar e o Brasil não teria outro mercado para vender.

Para Padovani, o país corre o risco de repetir os erros de crises passadas, como em 2011. "Na época houve erro de diagnóstico. O governo respondeu com mais estímulo, mas a economia já estava aquecida e gerou desequilíbrio", diz Padovani.