Banco Central deve aprovar compra do Master pelo BRB na próxima semana
A compra do Banco Master pelo BRB deve ser aprovada pelo BC (Banco Central) até a próxima quarta-feira (20).
Antes disso, a Câmara Legislativa do Distrito Federal deve aprovar um projeto de lei enviado ontem pelo governador Ibaneis Rocha que autoriza o BRB a adquirir participação em instituições financeiras. A expectativa é de que o projeto seja apreciado na próxima terça-feira, abrindo caminho para a aprovação pelo BC.
Nos últimos dias, Master, BRB e BC chegaram ao desenho final da operação, que prevê a compra de 58% do capital social total do Master pelo BRB, sendo 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais. A operação foi anunciada no final de março e envolvia originalmente R$ 50 bilhões em ativos — deixando de fora R$ 23 bilhões considerados problemáticos e de baixa liquidez.
Em meio a negociações com o BC para a aprovação da operação, essa proporção se inverteu, e o BRB deve ficar com R$ 25 bilhões em ativos — deixando R$ 48 bilhões de fora.
Crucial para o acerto final foi a saída de Augusto Lima, sócio de Daniel Vorcaro que detinha cerca de 35% do Master. Pela sua participação no Master, Lima ficou com o Banco Voiter (antigo Indusval), que havia sido incorporado pelo Master no início de 2024.
Sob o comando de Lima, o Voiter gora passa a se chamar Banco Pleno. As mudanças — Lima assumindo o controle e sendo nomeado presidente da instituição — já foram aprovadas pelo BC.
