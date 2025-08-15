Assine UOL
Mariana Barbosa

Mariana Barbosa

Reportagem

Banco Central deve aprovar compra do Master pelo BRB na próxima semana

Concurso do BRB: edifício-sede do Banco de Brasília, na capital federal
Concurso do BRB: edifício-sede do Banco de Brasília, na capital federal Imagem: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

A compra do Banco Master pelo BRB deve ser aprovada pelo BC (Banco Central) até a próxima quarta-feira (20).

Antes disso, a Câmara Legislativa do Distrito Federal deve aprovar um projeto de lei enviado ontem pelo governador Ibaneis Rocha que autoriza o BRB a adquirir participação em instituições financeiras. A expectativa é de que o projeto seja apreciado na próxima terça-feira, abrindo caminho para a aprovação pelo BC.

Nos últimos dias, Master, BRB e BC chegaram ao desenho final da operação, que prevê a compra de 58% do capital social total do Master pelo BRB, sendo 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais. A operação foi anunciada no final de março e envolvia originalmente R$ 50 bilhões em ativos — deixando de fora R$ 23 bilhões considerados problemáticos e de baixa liquidez.

Em meio a negociações com o BC para a aprovação da operação, essa proporção se inverteu, e o BRB deve ficar com R$ 25 bilhões em ativos — deixando R$ 48 bilhões de fora.

Crucial para o acerto final foi a saída de Augusto Lima, sócio de Daniel Vorcaro que detinha cerca de 35% do Master. Pela sua participação no Master, Lima ficou com o Banco Voiter (antigo Indusval), que havia sido incorporado pelo Master no início de 2024.

Sob o comando de Lima, o Voiter gora passa a se chamar Banco Pleno. As mudanças — Lima assumindo o controle e sendo nomeado presidente da instituição — já foram aprovadas pelo BC.

