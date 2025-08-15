Banco Central deve aprovar compra do Master pelo BRB na próxima semana

A compra do Banco Master pelo BRB deve ser aprovada pelo BC (Banco Central) até a próxima quarta-feira (20).

Antes disso, a Câmara Legislativa do Distrito Federal deve aprovar um projeto de lei enviado ontem pelo governador Ibaneis Rocha que autoriza o BRB a adquirir participação em instituições financeiras. A expectativa é de que o projeto seja apreciado na próxima terça-feira, abrindo caminho para a aprovação pelo BC.

Nos últimos dias, Master, BRB e BC chegaram ao desenho final da operação, que prevê a compra de 58% do capital social total do Master pelo BRB, sendo 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais. A operação foi anunciada no final de março e envolvia originalmente R$ 50 bilhões em ativos — deixando de fora R$ 23 bilhões considerados problemáticos e de baixa liquidez.