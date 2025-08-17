BC alerta sobre movimentação atípica envolvendo cripto
O Banco Central enviou no início da noite um alerta de segurança para as associações que reúnem as instituições integrantes do Sistema de Pagamentos Instantâneos sobre uma possível tentativa de ciberataque envolvendo operações com criptoativos e stablecoins.
Esta é a primeira vez que o BC faz um alerta desse tipo aos participantes do sistema de pagamentos. O alerta acontece um mês e meio depois do maior ataque cibernético a instituições que integram o sistema de infraestrutura do PIX e que levou a um prejuízo bilionário.
Movimentações fora do comum de pessoas buscando adquirir critpoativos ou contas de laranjas em corretoras de cripto é o principal indício de preparo para ciberataques e também aconteceu com o ataque à a C&M Software, no início de julho.
Segundo o comunicado do BC, foi identificada "movimentação atípica relacionada à busca por operadores de Tether (USDT), associada a possível ataque a participantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro". A Tether é uma stable coin atrelada ao dólar americano.
Desta vez, o alerta foi originado a partir de um cliente do mercado de cripto que atua em pagamentos em USDT.
A mensagem do BC foi enviada à Febraban, AB Fintechs e ABBC por volta das 17h30. Segundo Diego Perez, presidente da AB Fintech, não foram dados detalhes sobre incidentes ou se é só um alerta preventivo ao mercado. O presidente da ABBC, Leandro Vilain, diz que não é caso de pânico, mas um alerta para que se redobre a atenção.
A Febraban disse que está monitorando junto aos bancos "eventual desdobramento da situação" e que "comunicou aos seus bancos filiados que participam de seus Comitês de Prevenção a Fraudes e de Cyber Segurança para que tomassem todas as iniciativas possíveis para se evitar o possível ataque".
O BC recomenda que as instituições reforcem o monitoramento de transações financeiras, principalmente nos horários noturnos e aumentem os níveis de autenticação e vigilância em sistemas de pagamento.
O BC também pede que qualquer tentativa suspeita de transação, inclusive o recebimento de valores altos para o perfil dos clientes ou envio de valores relevantes para corretoras de cripto ativos seja bloqueada e comunicada imediatamente.
