BC alerta sobre movimentação atípica envolvendo cripto

Segundo o comunicado do BC, foi identificada "movimentação atípica relacionada à busca por operadores de Tether (USDT), associada a possível ataque a participantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro". A Tether é uma stable coin atrelada ao dólar americano.

Desta vez, o alerta foi originado a partir de um cliente do mercado de cripto que atua em pagamentos em USDT.

A mensagem do BC foi enviada à Febraban, AB Fintechs e ABBC por volta das 17h30. Segundo Diego Perez, presidente da AB Fintech, não foram dados detalhes sobre incidentes ou se é só um alerta preventivo ao mercado. O presidente da ABBC, Leandro Vilain, diz que não é caso de pânico, mas um alerta para que se redobre a atenção.

A Febraban disse que está monitorando junto aos bancos "eventual desdobramento da situação" e que "comunicou aos seus bancos filiados que participam de seus Comitês de Prevenção a Fraudes e de Cyber Segurança para que tomassem todas as iniciativas possíveis para se evitar o possível ataque".

O BC recomenda que as instituições reforcem o monitoramento de transações financeiras, principalmente nos horários noturnos e aumentem os níveis de autenticação e vigilância em sistemas de pagamento.

O BC também pede que qualquer tentativa suspeita de transação, inclusive o recebimento de valores altos para o perfil dos clientes ou envio de valores relevantes para corretoras de cripto ativos seja bloqueada e comunicada imediatamente.