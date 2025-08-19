Clima no mercado com decisão de Dino é de gol contra
Enquanto governo, advogados e intelectuais do campo progressista celebraram o gol em defesa da soberania do ministro do Supremo Flavio Dino em prol do colega Alexandre de Moraes, o clima nos mercados hoje foi de gol contra. A expectativa de uma escalada no conflito entre os dois países abalou a Bolsa e fez o dólar subir. O Ibovespa recuou 2,3% por volta das 16h. As ações dos bancos operam no vermelho, com queda em torno de 3%, e Banco do Brasil sofrendo perdas de mais de 6%.
A leitura é de que a decisão do ministro Dino de que leis estrangeiras não valem em território nacional, notificando ainda os bancos a desafiar a Lei Magnitsky aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes, pode tornar ainda mais difícil a tentativa de uma negociação comercial para ampliar a lista de exceções de produtos — marcando uma nova fase no embate geopolítico entre o Brasil e os EUA.
Apesar de inócua para combater os efeitos da imposição da Lei Magnitsky, a tentativa de blindagem do ministro Moraes representa, na prática, uma retaliação política por parte do Brasil. A reação americana veio rápido na tarde da segunda-feira, com a embaixada dos EUA replicando post do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, vinculado ao Departamento de Estado dos EUA, chamando Moraes de "tóxico". "Nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções dos Estados Unidos ou poupar alguém das consequências graves de violá-las", dizia a nota.
Ninguém tem dúvidas de que o presidente americano Donald Trump usar a Lei Magnitsky para punir Moraes pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro é um ato exagerado, um despropósito. Mas daí a acreditar que uma decisão do STF tornará não aplicáveis os embargos americanos é outra história.
"Se fosse fácil, bastava o Fidel Castro ter feito um decreto dizendo que os embargos americanos não se aplicam", diz o advogado Ricardo Inglez de Souza, especialista em direito internacional e professor da FAAP.
O discurso da soberania nacional atende a objetivos de política interna — e isso importa. Mas é um equívoco acreditar que Trump está preocupado mesmo é com o destino de Bolsonaro. Em que pese a identificação ideológica dos dois políticos, toda a movimentação do presidente americano tem um único objetivo: recuperar a relevância geopolítica e econômica americana frente ao crescimento chinês.
"O Trump quer evitar a consolidação de uma China poderosa. Está pouco preocupado com a democracia no Brasil ou onde quer que seja. O Bolsonaro é apenas um pretexto genial que ele encontrou para atacar o Brasil por conta dos BRICS, da ideia de criar uma moeda alternativa e tudo o que reforça a China e enfraquece os EUA", defende Inglez de Souza.
O Brasil vai ficando cada vez mais isolado no grupo dos países que não estão negociando com os EUA. Até o ucraniano Wladimir Zelensky voltou à Casa Branca mesmo depois de ter sido humilhado meses atrás.
O Brasil abandonou a posição histórica e pragmática da diplomacia de manter um equilíbrio nas relações com as superpotências — posição esta que hoje está sendo adotada pelos vizinhos argentinos. Javier Milei conseguiu manter relações com os EUA e a China, colocando os interesses nacionais da Argentina em primeiro lugar.
"Qual o interesse do Brasil em priorizar a China e romper com os EUA? Do jeito que as coisas estão caminhando, falta pouco para os países chamarem seus embaixadores — o que tornaria ainda mais difícil uma tentativa de diálogo para as negociações comerciais", diz Souza.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.