Clima no mercado com decisão de Dino é de gol contra

Ninguém tem dúvidas de que o presidente americano Donald Trump usar a Lei Magnitsky para punir Moraes pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro é um ato exagerado, um despropósito. Mas daí a acreditar que uma decisão do STF tornará não aplicáveis os embargos americanos é outra história.

"Se fosse fácil, bastava o Fidel Castro ter feito um decreto dizendo que os embargos americanos não se aplicam", diz o advogado Ricardo Inglez de Souza, especialista em direito internacional e professor da FAAP.

O discurso da soberania nacional atende a objetivos de política interna — e isso importa. Mas é um equívoco acreditar que Trump está preocupado mesmo é com o destino de Bolsonaro. Em que pese a identificação ideológica dos dois políticos, toda a movimentação do presidente americano tem um único objetivo: recuperar a relevância geopolítica e econômica americana frente ao crescimento chinês.

"O Trump quer evitar a consolidação de uma China poderosa. Está pouco preocupado com a democracia no Brasil ou onde quer que seja. O Bolsonaro é apenas um pretexto genial que ele encontrou para atacar o Brasil por conta dos BRICS, da ideia de criar uma moeda alternativa e tudo o que reforça a China e enfraquece os EUA", defende Inglez de Souza.

O Brasil vai ficando cada vez mais isolado no grupo dos países que não estão negociando com os EUA. Até o ucraniano Wladimir Zelensky voltou à Casa Branca mesmo depois de ter sido humilhado meses atrás.

O Brasil abandonou a posição histórica e pragmática da diplomacia de manter um equilíbrio nas relações com as superpotências — posição esta que hoje está sendo adotada pelos vizinhos argentinos. Javier Milei conseguiu manter relações com os EUA e a China, colocando os interesses nacionais da Argentina em primeiro lugar.