Sanha política por cargos em agência reguladora pode custar vidas

Há quase 20 anos, o país vivia a maior tragédia da história da aviação em solo nacional, o acidente com o voo 3054 da TAM em Congonhas. Na época, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) era comandada por indicados políticos e havia sido capturada pelas empresas que deveria regular. A direção cedeu a pressões para a abertura da pista sem as condições adequadas de segurança e o resultado foi a morte de 199 pessoas.

Em todos os setores, a interferência política em cargos que deveriam ser técnicos provoca danos enormes à sociedade. Atraso na implementação de políticas públicas, serviços de pior qualidade e a preços mais altos para a população. Na aviação, favorecimentos indevidos e a falta de conhecimento sobre as complexidades do setor têm a agravante de pôr vidas em risco. Essa captura ameaça também a credibilidade de um sistema reconhecido mundialmente por sua excelência.

Na regional Voepass, cujo acidente com 62 mortos acaba de completar um ano, a captura não foi política, mas de compadrio, resquício de um tempo em que o setor aéreo era regulado pela Força Aérea. A empresa tinha em seus quadros um diretor de segurança operacional oriundo da FAB e que, antes de assumir o cargo na Voepass, foi superintendente da Anac em uma área que fazia a fiscalização das empresas.