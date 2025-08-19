Sanha política por cargos em agência reguladora pode custar vidas
Há quase 20 anos, o país vivia a maior tragédia da história da aviação em solo nacional, o acidente com o voo 3054 da TAM em Congonhas. Na época, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) era comandada por indicados políticos e havia sido capturada pelas empresas que deveria regular. A direção cedeu a pressões para a abertura da pista sem as condições adequadas de segurança e o resultado foi a morte de 199 pessoas.
Em todos os setores, a interferência política em cargos que deveriam ser técnicos provoca danos enormes à sociedade. Atraso na implementação de políticas públicas, serviços de pior qualidade e a preços mais altos para a população. Na aviação, favorecimentos indevidos e a falta de conhecimento sobre as complexidades do setor têm a agravante de pôr vidas em risco. Essa captura ameaça também a credibilidade de um sistema reconhecido mundialmente por sua excelência.
Na regional Voepass, cujo acidente com 62 mortos acaba de completar um ano, a captura não foi política, mas de compadrio, resquício de um tempo em que o setor aéreo era regulado pela Força Aérea. A empresa tinha em seus quadros um diretor de segurança operacional oriundo da FAB e que, antes de assumir o cargo na Voepass, foi superintendente da Anac em uma área que fazia a fiscalização das empresas.
Mas a ambição desmedida dos nobres parlamentares por cargos e poder não enfrenta qualquer freio institucional. A lei das agências que estabelece regras para evitar conflitos de interesses e que pessoas sem experiência assumam o comando é ignorada ou interpretada ao bel-prazer.
Enquanto negociavam para encaixar os interesses particulares no tabuleiro das agências, as autarquias tiveram que tapar buracos, fazendo rodízios de superintendentes para não comprometer o andamento dos trabalhos. Há cargos em agências que estão vagos há quase dois anos.
Entre hoje e amanhã, as sabatinas para a aprovação de 16 indicados serão praticamente um teatro: uma aprovação simbólica após meses de negociações políticas.
Na Anac, nenhum dos três diretores indicados cumpre os requisitos técnicos básicos:
Tiago Chagas Faierstein, que será indicado para o cargo de diretor-presidente com apoio de Hugo Motta, presidente da Câmara, e do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, teve o seu caminho pavimentado para o comando da Anac com outras indicações políticas: foi nomeado no ano passado diretor comercial da Infraero e conselheiro da Aeroportos Brasil Viracopos, duas entidades que estarão sob a sua supervisão como regulador. Na Infraero, seu grande feito foi patrocinar um evento na cidade de Patos, reduto da família de Hugo Motta na Paraíba, que nem sequer tem aeroporto.
Antes desses dois cargos, a grande ligação de Faierstein com o setor aéreo foi ter criado uma empresa de monitoramento por drones, que teve vida curta, e ser aeromodelista por hobby.
O outro diretor a ser sabatinado é Antônio Mathias Nogueira Moreira, amigo de Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União. Moreira fez carreira política em bancos estatais. Como mostrou reportagem da Folha, foi demitido por justa causa do Banco do Brasil e alvo de um acordo de não persecução penal por prejuízos à Caixa. Seu cargo atual: diretor-executivo de governança, integridade e riscos da Caixa Cartões, uma subsidiária da Caixa. É também presidente do conselho de administração da estatal Infra SA (vinculada ao Ministério dos Transportes) e membro do conselho fiscal da empresa de proteína animal BRF (dona da Sadia).
O terceiro diretor é um militar: o brigadeiro do ar Rui Chagas Mesquita, que não tem histórico de atuação na aviação civil. Mesquita foi ajudante de ordens no mandato anterior do presidente Lula, e sua indicação seria da cota do presidente.
